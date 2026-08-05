Росія посилює удари по тилу України: експерт пояснив, чого домагається ворог

Російська атака ракетами і дронами / © ТСН

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Росія посилює удари по українському тилу, щоби створити додатковий тиск на військово-політичне керівництво з боку громадян, спровокувати нову хвилю виїзду з країни та зруйнувати логістику, яка забезпечує фронт.

Про це політтехнолог, кандидат філософських наук Юрій Подорожній розповів у ефірі телеканалу «Київ24».

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За словами Подорожнього, Росія прагне не лише завдати Україні матеріальних втрат, а й посіяти паніку серед населення та посилити тиск на військово-політичне керівництво країни через суспільство.

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«На що розраховують росіяни — посіяти паніку і створити додатковий тиск на військово-політичне керівництво України з боку українців. Але те, що цей терор був запланований і його знаки були помітні ще з кінця травня, то однозначно. Тим більше, що власне саме таким чином росіяни мали діяти в контексті примушення України до погодження з їхніми вимогами, які вони ставлять на гіпотетичних перемовинах», — пояснив експерт.

Чому Росія атакує тилові регіони України?

Він додав, що ворожі атаки на тилові регіони мають одразу кілька цілей. Йдеться про створення панічних настроїв серед населення, провокування нової хвилі виїзду українців за кордон, а також ускладнення забезпечення військових на передовій.

Політтехнолог звернув увагу, що значна частина російських ударів спрямована саме по логістичній інфраструктурі.

«І для росіян сьогодні важливо відрізати можливості доставляти озброєння, власне, до фронту. Наскільки ефективно? Я думаю, що настільки, наскільки можна порівнювати з ефективністю будь-якого терористичного акту, будь-яких терористичних дій, але в степені того, що українське населення поступово, нехай це не звучало цинічно, звикає до ситуації», — розповів Подорожній.

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Атака на Київ та область — які наслідки

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 5 серпня здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та дрони. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще близько 30 дістали поранення. Пожежі спалахнули у чотирьох районах столиці. Значних руйнувань зазнало відділення «Нової пошти», а також були знищені склади, логістичний центр «Епіцентру» та виробничі потужності Epicentr Ceramic Corporation.

Через атаку в Київській області загинули 14 людей, ще 27 отримали поранення. У Броварському, Бучанському та Фастівському районах виникли масштабні пожежі на складах, виробничих підприємствах і логістичних об’єктах.

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