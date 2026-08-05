Українські удари по складах Wildberries / © Getty Images

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Українські удари по російських складах Wildberries рикошетом вдарили по білоруському бізнесу. Через збитки підприємці в Білорусі змушені шукати допомоги у власної влади, аби закрити фінансові діри та повернути втрачені кошти.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Удари по Wildberries принесли збитки Білорусі

3 серпня Мінська столична спілка підприємців та роботодавців звернулася до першого заступника міністра економіки Білорусі Івана Вежновця щодо наслідків українських атак на російські склади Wildberries для білоруських підприємців.

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Зокрема, вони вимагали захисту своїх прав та компенсації коштів білоруським продавцям.

Спілка запропонувала посадовцям провести спільну зустріч, щоб розробити дієвий план дій і врятувати місцевих продавців від збитків.

За даними «Суспільного», масштаб проблеми суттєвий: на знищених та охоплених вогнем російських складах Wildberries «зависли» понад 22 тисячі товарів, які належать білоруським компаніям.

Ситуація розгортається на тлі системних зусиль Росії щодо збільшення військової присутності в Білорусі та інтеграції Білорусі в потрібні для Росії рамки.

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Удари по Wildberries: останні новини

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни, Кремль зосередився на розв’язанні проблем із постачанням товарів маркетплейсу Wildberries після українських атак, ігноруючи захист тилових районів.

Зокрема, уряд РФ обговорює заходи підтримки постраждалих продавців та забезпечення безперебійної торговельної логістики замість розгортання додаткових засобів ППО.

Експерти зазначають, що російський оборонно-промисловий комплекс і військове керівництво нездатні швидко розширити покриття ППО, аби одночасно захистити фронт і масштабний тил. Подібну реакцію влади вже спостерігали під час літнього дефіциту пального, коли чиновники усували наслідки для споживачів, а не причини вразливості об’єктів.

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