В армії готують кадрові зміни: Зеленський розповів про нові рішення

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні готують нові кадрові рішення у війську. Частину з них уже підготовлено.

За словами глави держави, кадрові пропозиції обговорили головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генерального штабу Ігор Скибюк та тимчасовий виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара.

Реклама

«Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення», — заявив Зеленський.

Реклама

Також під час наради детально обговорили ситуацію на фронті та заходи для посилення ключових напрямків, зокрема на Донеччині.

Президент зазначив результати українських підрозділів у районах Слов’янська, Костянтинівки та Добропілля. Окремо йшлося про дії Десантно-штурмових військ та кроки, які можуть розширити оперативні можливості української армії.

Крім того, військове керівництво обговорило далекобійні удари по Росії. За словами Зеленського, частину операцій скоригували, а також затвердили нові.

Окрему увагу приділили посиленню протиповітряної оборони прифронтових і прикордонних громад, обласних центрів та Києва.

Реклама

«Звісно, багато уваги приділили ППО і потребам у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад, наших обласних центрів та столиці, які перебувають під надзвичайно жорстокими російськими ударами. Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які обʼєктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти», — підсумував президент.

Кадрові зміни у ЗСУ: що відомо

Раніше журналіст Богдан Бачинський заявив про початок великих кадрових змін у Збройних силах України. За його словами, в командуванні формується нове покоління генералів, які пройшли російсько-українську війну та мають досвід роботи на командних посадах.

Одним із таких командирів він назвав Сергія Собка. За словами Бачинського, той фактично вже розпочав виконувати обов’язки тимчасового заступника головнокомандувача ЗСУ, однак для призначення ще мають завершити формальні процедури.

Нагадаємо, головнокомандувач Михайло Драпатий зняв з посади очільника штабу Сухопутних військ ЗСУ Олександра Грузевича. Як писали ЗМІ, у Драпатого були незадоволені роботою Грузевича на цій посаді та гальмуванням потрібних рішень.

Реклама

Новини партнерів