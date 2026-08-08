Маск поставив умову Україні щодо війни: чому Starlink не працюватиме для ударів по Росії

Ілон Маск / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський просив президента США Дональда Трампа вплинути на американського мільярдера Ілона Маска, щоб той дозволив використовувати супутникову систему Starlink для наведення ударів по російських пускових ракетних установках.

Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на співрозмовників, близьких до ексміністра оборони України Михайла Федорова.

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За словами джерел видання, Трамп не дав конкретної відповіді на прохання Зеленського. Водночас Федоров після свого звільнення з посади міністра продовжує через закриті канали намагатися домовитися з Маском, однак американський мільярдер поки не погоджується змінювати свою позицію.

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«Наразі позитивного рішення немає», — сказав один із соратників Федорова.

За його словами, Маск продовжує наполягати на ризику подальшої ескалації війни з боку Росії.

«Ілон постійно каже, що настав час укласти угоду», — додав співрозмовник.

Маск і SpaceX не відповіли на запити видання щодо коментарів.

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Раніше Федоров уже звертався до Маска через використання Starlink російськими військами.

Росіяни почали застосовувати систему супутникового зв’язку для наведення дронів в Україні, що створювало ризик обходу української ППО та ударів по цілях, зокрема в Києві. «Це могло стати справжньою катастрофою», — заявляв тоді Федоров.

Після цього Маск особисто зв’язався з Федоровим, і сторони домовилися про план блокування російського доступу до терміналів Starlink. Водночас українські військові продовжили використовувати систему для наведення безпілотників на території України, включно з окупованими Росією районами.

Нагадаємо, під час засідання РНБО 5 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові повинні знищувати російські пускові установки на території РФ, щоб зменшити кількість ракетних ударів по Україні та захистити об’єкти критичної інфраструктури й мирне населення.

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