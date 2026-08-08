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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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843
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1 хв

68-річна Мішель Пфайффер здивувала шанувальників своїм молодим виглядом

Акторка опублікувала селфі, яке викликало захоплені коментарі її підписників.

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Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Мішель Пфайффер

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Лауреатка премій «Золотий глобус» і BAFTA, а також номінантка на «Оскар» та «Еммі» — 68-річна Мішель Пфайффер — знову змусила шанувальників обговорювати її зовнішність. Зірка опублікувала в Instagram нове селфі, на якому продемонструвала свіжий і помітно омолоджений образ.

На знімку Пфайффер позує крупним планом, зробивши ставку на природний макіяж та укладене світле волосся. Акторка позує в сіро-лавандовій шовковій блузці й має свіжий та впевнений вигляд.

Мішель Пфайффер, фото: instagram.com/michellepfeifferofficial

Мішель Пфайффер, фото: instagram.com/michellepfeifferofficial

Цей допис швидко привернув увагу підписників. Багато шанувальників зізналися, що були вражені тим, наскільки молодий вигляд має знаменитість, і залишили їй численні компліменти.

Мішель вже не вперше дивує глядачів своїм природним зовнішнім виглядом. Акторка регулярно публікує фотографії без складного макіяжу й не приховує, що віддає перевагу досить простому підходу до догляду за собою.

Раніше Пфайффер розповідала, що її головний секрет гарного самопочуття та зовнішнього вигляду є досить прозаїчним. Вона наголошувала на важливості правильного харчування, фізичних навантажень і повноцінного сну, підкреслюючи, що ніякого універсального «секрету молодості» у неї немає.

Нагадаємо, раніше Мішель Пфайффер сяяла на церемонії нагородження. Акторка відвідала церемонію Gotham Television Awards, де їй вручили нагороду Legend Tribute Award.

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