Гарна пара: 67-річна Мішель Пфайффер прийшла на світський захід з чоловіком
Пара у шлюбі вже 33 роки у має двох дітей — названу доньку та рідного сина.
Мішель Пфайффер зіграла у новому проєкті — серіалі «Мадісон» і відвідала його презентацію у Нью-Йорку. Акторка одягла цікавий ансамбль зі шкіри, який був підібраний у золотисто-коричневій гамі.
Мішель поєднала куртку з поясом та розкльошену спідницю міді, а також гостроносі туфлі з відкритою п’яткою. Розкішності образу акторки додавали великі золоті прикраси — сережки та браслети-манжети.
На презентацію Пфайффер прийшла зі своїм чоловіком телевізійним сценаристом та продюсером Девідом Е. Келлі, з яким у шлюбі від 1993 року. Парап позувала на заході тримавшись за руки.
Раніше презентація серіалу відбулася у Лондоні і Мішель Пфайффер прийшла на неї у чорній сукні з перлами від бренду Oscar de la Renta з колекції Resort 2026.