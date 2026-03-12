ТСН у соціальних мережах

419
1 хв

Гарна пара: 67-річна Мішель Пфайффер прийшла на світський захід з чоловіком

Пара у шлюбі вже 33 роки у має двох дітей — названу доньку та рідного сина.

Юлія Каранковська
Мішель Пфайффер

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер зіграла у новому проєкті — серіалі «Мадісон» і відвідала його презентацію у Нью-Йорку. Акторка одягла цікавий ансамбль зі шкіри, який був підібраний у золотисто-коричневій гамі.

Мішель поєднала куртку з поясом та розкльошену спідницю міді, а також гостроносі туфлі з відкритою п’яткою. Розкішності образу акторки додавали великі золоті прикраси — сережки та браслети-манжети.

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

На презентацію Пфайффер прийшла зі своїм чоловіком телевізійним сценаристом та продюсером Девідом Е. Келлі, з яким у шлюбі від 1993 року. Парап позувала на заході тримавшись за руки.

Мішель Пфайффер з чоловіком / © Associated Press

Мішель Пфайффер з чоловіком / © Associated Press

Раніше презентація серіалу відбулася у Лондоні і Мішель Пфайффер прийшла на неї у чорній сукні з перлами від бренду Oscar de la Renta з колекції Resort 2026.

Мішель Пфайффер / © Associated Press

Мішель Пфайффер / © Associated Press

