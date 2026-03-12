Користувачів деяких iPhone просять терміново оновити iOS через небезпеку: що загрожує

iPhone / © із соцмереж

Компанія Apple неочікувано випустила серію оновлень для застарілих пристроїв, які вже не підтримують актуальні версії iOS та iPadOS. Це важливий крок для користувачів гаджетів, випущених ще у 2015 році, оскільки патчі містять критичні виправлення безпеки.

Про це пише 9to5mac.

Які версії отримали оновлення:

iOS 16.7.15 та iOS 15.8.7

iPadOS 16.7.15 та iPadOS 15.8.7

Офіційний опис оновлень традиційно лаконічний: розробники вказують, що патч «містить важливі виправлення безпеки та рекомендований для встановлення всім користувачам».

Список пристроїв, для яких доступне оновлення:

iPhone: iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (1-го покоління), iPhone 6s, iPhone 6s Plus.

iPad: iPad (5-го покоління), iPad Pro 9.7-дюйма, iPad Pro 12.9-дюйма (1-го покоління), iPad mini 4.

Чому це важливо?

Хоча Apple не розкриває деталі кожної вразливості, експерти наголошують на необхідності оновлення старих гаджетів. Зокрема, нещодавно Google та iVerify опублікували звіт про небезпечні інструменти зламу, що атакують пристрої на базі iOS від 13 до 17.2.1 версій.

Компанія Apple офіційно підтвердила, що ці апдейти усувають експлойт Coruna, який раніше використовувався для атак на пристрої користувачів. Власникам застарілих моделей наполегливо рекомендується перевірити наявність оновлень у розділі «Параметри» — «Загальні» — «Оновлення ПЗ» та встановити їх якнайшвидше.

