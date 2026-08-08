Дієтологи назвали ягоду №1: її радять їсти для захисту серця та профілактики раку

Найкорисніші ягоди для здоров’я / © pexels.com

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Але чи можна назвати одну ягоду найкориснішою? За словами експертів з харчування, особливу увагу варто звернути на чорницю. Її насичений синьо-фіолетовий колір свідчить про високий вміст антоціанів — рослинних пігментів із антиоксидантними властивостями.

Чому чорницю називають однією з найкорисніших ягід

У складі чорниці є клітковина, вітамін C, вітамін K, марганець та інші поживні речовини. Проте найбільше уваги вчених привертають поліфеноли, зокрема антоціани.

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Саме вони надають ягодам характерного темного забарвлення та мають антиоксидантні властивості. Антиоксиданти допомагають протидіяти окислювальному стресу — процесу, який пов’язують із розвитком багатьох хронічних захворювань.

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Чим ягоди корисні для серця

Одна з головних причин регулярно додавати ягоди до раціону — їхній потенційний позитивний вплив на серцево-судинну систему.

Поліфеноли та антоціани можуть допомагати підтримувати нормальну роботу кровоносних судин, а раціон, багатий на ягоди, пов’язують із кращими показниками серцево-судинного здоров’я. Дослідження ягід також вивчають їхній вплив на артеріальний тиск, окислення ліпопротеїнів та інші фактори ризику серцевих захворювань.

Водночас не варто сприймати чорницю як «ліки для серця». Її користь найкраще розглядати в контексті загального здорового харчування.

Чи можуть ягоди захищати від раку

Це одне з найцікавіших питань щодо ягід.

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Рослинні сполуки, які містяться в чорниці, малині, полуниці та ожині, мають антиоксидантні й протизапальні властивості. Саме тому вчені досліджують потенційний зв’язок між регулярним споживанням ягід та нижчим ризиком деяких хронічних захворювань, зокрема окремих видів раку.

Однак важливо не перебільшувати: жодна ягода не може гарантувати захист від раку. Збалансоване харчування — лише один із факторів, що впливають на здоров’я.

Малина — чемпіон за вмістом клітковини

Якщо чорниця привертає увагу завдяки антоціанам, то малина має іншу сильну сторону — високий вміст клітковини.

В одній чашці малини міститься близько 8 г клітковини, що робить її особливо цікавим продуктом для тих, хто хоче збільшити кількість харчових волокон у раціоні.

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Клітковина потрібна для нормальної роботи травної системи, допомагає довше зберігати відчуття ситості та підтримує різноманіття мікробіоти кишківника.

Тому малина — чудовий варіант для сніданку або перекусу: її можна додавати до вівсянки, натурального йогурту, сиру чи смузі.

Полуниця — джерело вітаміну C

Полуниця теж заслуговує місця у списку найкорисніших ягід. Її головна перевага — високий вміст вітаміну C.

Вітамін C необхідний для нормальної роботи імунної системи, бере участь у синтезі колагену та виконує антиоксидантну функцію. За даними наведеного матеріалу, одна чашка полуниці містить близько 90 мг вітаміну C.

До того ж полуниця містить воду та клітковину й має відносно невисоку калорійність, тому може бути хорошим доповненням до збалансованого раціону.

Чи варто їсти заморожені ягоди

Якщо свіжих ягід немає під рукою, це не привід відмовлятися від них.

Заморожені ягоди можуть залишатися поживним варіантом. Їх часто заморожують невдовзі після збирання, завдяки чому вони зберігають значну частину поживних речовин. Експерти також радять мати заморожені ягоди вдома, щоб додавати їх до страв протягом усього року.

Водночас варто звертати увагу на склад: найкраще обирати ягоди без доданого цукру, сиропів та інших підсолоджувачів.

Як додати більше ягід до раціону

Зробити це простіше, ніж здається. Ягоди можна:

додавати до вівсяної каші або натурального йогурту;

використовувати як перекус між основними прийомами їжі;

додавати до домашніх смузі;

поєднувати із сиром;

використовувати як начинку для корисних десертів;

додавати до фруктових або овочевих салатів.

Не обов’язково зупинятися на одному виді ягід. Чорниця, малина, полуниця та ожина мають різний поживний склад, тому їхнє поєднання допомагає отримувати більше різноманітних рослинних сполук.

FAQ

Які ягоди найкорисніші для здоров’я?

Однією з найкорисніших вважається чорниця завдяки високому вмісту антоціанів та інших поліфенолів. Водночас малина, полуниця та ожина також багаті на клітковину, вітаміни й антиоксидантні сполуки, тому найкраще чергувати різні ягоди.

Чи можна їсти ягоди щодня?

Так, ягоди можуть бути частиною щоденного збалансованого раціону. Їх можна їсти свіжими або замороженими, додаючи до каші, йогурту, сиру чи смузі. Кількість залежить від загального раціону та індивідуальних потреб людини.

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