Ракет для Patriot не вистачить на зиму?: експерт пояснив, чи зупинять нові постачання "Іскандери"

Ракета до Patriot

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Запасів ракет для систем Patriot, які обіцяли передати західні партнери, теоретично має вистачити для захисту українського неба протягом найближчого зимового періоду, однак у довгостроковій перспективі цього недостатньо.

Про це в ефірі «КИЇВ24» повідомив керівник центру підготовки операторів БпЛА, ветеран Віктор Таран.

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За словами експерта, єдиним ефективним шляхом для нейтралізації загрози ворожих ракетних ударів є знищення російських пускових установок «Іскандер» безпосередньо в місцях їхнього базування. Зробити це необхідно за допомогою вітчизняної балістичної зброї, адже ударні безпілотники проти таких цілей є неефективними.

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«Мобільні комплекси практично неможливо вразити ударними дронами. Потрібно знищувати „Іскандери“ саме українською балістикою», — наголосив Віктор Таран.

Таран підсумував, що захисна тактика виснажує ресурси ППО, тому для системної протидії російському балістичному терору Україна має нарощувати власний ударний ракетний потенціал.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив про те, що Україна не виготовлятиме американські ракети PAC-3 для Patriot на своїй території, а всі чутки в медіапросторі щодо цього не мають реального підґрунтя. За словами експерта, навіть за умови передачі американських ліцензій, ключовою вимогою Вашингтона є розгортання виробничих потужностей у Німеччині, а не в Україні. Головним чинником у цьому питанні є безпековий фактор, адже українські підприємства залишаються під постійним прицілом російських аеробалістичних ракет.

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