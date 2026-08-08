13-річний хлопчик помер після дев’яти років у комі: причиною став шматок сиру (фото)

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В Італії помер 13-річний Маттіа Маестрі, який майже дев’ять років перебував у комі після вживання зараженого сиру із сирого молока.

Про це повідомляє Need To Know.

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Трагедія сталася 5 червня 2017 року, коли йому було лише чотири роки. Того дня Маттіа з’їв сир із сирого молока Due Laghi, виготовлений місцевою молочною фермою.

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Спочатку хлопчика госпіталізували до лікарні міста Клес, а згодом перевели до лікарні Санта-К’яра у Тренто, де медики встановили справжню причину його критичного стану.

За словами лікарів, зараження сталося після вживання сиру із сирого молока, забрудненого токсигенним штамом E. coli, який виробляє токсин Шига.

Саме ця інфекція спровокувала розвиток гемолітико-уремічного синдрому — рідкісного, але надзвичайно небезпечного ускладнення, що призводить до тяжкого ураження нирок і центральної нервової системи.

Після тривалого судового процесу, який дійшов до найвищої судової інстанції Італії, двох працівників молочної ферми визнали винними у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

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Після хвороби Маттіа більше не отямився. Він помер 2 серпня. Увесь цей час він потребував цілодобового догляду та щодня приймав десятки лікарських препаратів.

Маттіа Маестрі / © needtoknow.co.uk

Його батько Джованні Баттіста Маестрі повідомив про смерть сина словами: «Наш Маттіа покинув нас, і від його імені я дякую вам за те, що допомогли зробити його відхід з життя менш болісним».

Родина попросила всіх, хто знав хлопчика, не приносити квіти на похорон. Натомість близькі закликали зробити пожертви на підтримку місцевих служб паліативної допомоги.

Прощання з Маттіа відбулося 3 серпня у парафіяльній церкві міста Коредо в Італії.

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Провести хлопчика в останню путь прийшли його батьки, сестра Вітторія, бабусі, дідусі, тітки, дядьки та інші рідні.

Після трагедії Джованні Баттіста Маестрі вирішив перетворити власний біль на боротьбу за безпечніше харчування. Він заснував громадську організацію із захисту прав споживачів, а також написав книжку, в якій застерігає батьків від потенційних ризиків, пов’язаних із непастеризованими молочними продуктами.

Фахівці наголошують, що найбільшу небезпеку токсигенні штами E. coli становлять для дітей віком до п’яти років. Саме в цій віковій групі найчастіше розвивається гемолітико-уремічний синдром, який може призвести до незворотних ушкоджень органів або смерті.

Експерти також нагадують, що продукти із сирого молока можуть містити небезпечні бактерії, які зазвичай знищуються під час пастеризації.

Нагадаємо, наречений помер уві сні за кілька днів до власного весілля.

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