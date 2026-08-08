Апокаліпсис в Одесі: місто накрила потужна злива з градом та "ураганним" вітром (відео)

Одесу накрила сильна злива з градом / © скриншот з відео

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Після тривалого періоду виснажливої літньої спеки Одесу раптово накрив потужний циклон, який приніс із собою інтенсивні опади та небезпечні шквали. Сильна злива в супроводі граду миттєво затопила міські автошляхи, суттєво ускладнивши рух транспорту та пішоходів у різних районах міста.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Ураган на узбережжі та повалені дерева

Очевидці масово публікують у соціальних мережах кадри наслідків розбурханої стихії, яка на своєму шляху трощить усе. Зазначається, що найгірша ситуація спостерігається поблизу самого моря, де штормовий вітер досяг рівня справжнього урагану.

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На опублікованих відео чітко видно, як потужні пориви вітру безжально зносять пляжні парасольки та елементи інфраструктури розважальних комплексів на узбережжі. Відпочивальники змушені були тікати з пляжів, рятуючись від літаючих конструкцій та стрімких хвиль.

Дата публікації 17:41, 08.08.26 Кількість переглядів 491 Апокаліпсис в Одесі: місто накрила нищівна негода

Тим часом у спальних районах і центрі міста інтенсивні опади з градом супроводжуються масовим деревопадом. Шквальний вітер валить старі дерева, які блокують пішохідні зони, тротуари та проїжджу частину.

В Одесі впало дерево внаслідок негоди / © Думска в Telegram

Захід України теж потерпає від негоди

Паралельно з півднем країни від нищівних примх погоди страждає і західний регіон, де курорт Буковель пішов під воду через аномальні зливи. Вулиці популярного гірського містечка після спеки миттєво перетворилися на бурхливі річки, повністю заблокувавши вільне пересування туристів.

Через значну кількість опадів різко піднявся рівень води в річці Прутець Яблуницький, яка протікає посеред центральних алей курорту. Бурхливий потік став суцільно каламутним через пісок та змитий із навколишніх берегів ґрунт, що лише посилило масштаби підтоплень на Прикарпатті.

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