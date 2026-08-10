Відень перетворився на шпигунську столицю Путіна: журналісти розкрили агентів Кремля в ООН

Агентура Кремля / © СБУ

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Викрито агентурну мережу Путіна у Відні: щонайменше 20 із 117 російських «дипломатів», акредитованих в Австрії, мають прямі зв’язки з російськими спецслужбами.

Про це свідчить розслідування незалежного видання «Агентство», яке проаналізувало відкриті бази даних, адреси реєстрації, доходи та сімейні зв’язки співробітників дипломатичного корпусу РФ, передає BILD_Russian.

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За даними журналістів, значна частина дипломатів у посольстві РФ та міжнародних організаціях у Відні пов’язана зі Службою зовнішньої розвідки (СВР), Головним управлінням Генштабу ЗС РФ (ГРУ) та Федеральною службою безпеки (ФСБ).

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Шпигуни в посольстві та дипломатичних місіях

Лише в самому посольстві Росії у Відні зв’язки зі спецслужбами мають щонайменше 8 із 48 співробітників. Кілька з них зареєстровані за офіційними адресами підрозділів спецслужб у Москві або раніше працювали в установах, підпорядкованих ГРУ та СВР. У деяких дипломатів документально підтверджено отримання доходів від військових частин чи академій спецслужб.

Окрім посольства, агентів виявили й у міжнародних інституціях:

Постійне представництво РФ при ОБСЄ: із 22 співробітників як мінімум 7 пов’язані з російською розвідкою та вказували адреси реєстрації при об’єктах ГРУ.

МАГАТЭ та ООН: ознаки роботи на військову розвідку виявлено у кількох представників РФ при Міжнародному агентстві з атомної енергії та штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй у Відні.

Агентурна мережа Путіна / © Bild

Головний розвідувальний хаб Кремля

Отримані розслідувачами дані збігаються з оцінками західних спецслужб. Раніше видання Financial Times, посилаючись на джерела в європейських органах безпеки, повідомляло, що Москва фактично перетворила австрійську столицю на свій найважливіший шпигунський осереддя та головний майданчик для проведення розвідувальних операцій на Заході.

Нагадаємо, у Греції в місті Александруполі затримали російського шпигуна. Він стежив за переміщенням військових вантажів, що вирушали до України.

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Крім того, у Норвегії затримали працівника посольства США, який був російським шпигуном. Його підозрюють у передаванні секретної інформації Росії та Ірану.

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