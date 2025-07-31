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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Норвегії затримали працівника посольства США, який був російським шпигуном: що відомо

Шпигуна підозрюють у передачі секретної інформації Росії та Ірану.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Шпигунський скандал в Норвегії

Шпигунський скандал в Норвегії

Охоронця посольства США в Норвегії Мохамеда Ораху заарештували у листопаді 2024 року за підозрою у шпигунстві. Його звинувачують у передачі секретної інформації Росії та Ірану в період з березня по листопад 2023 року.

Про це пише The New York Times.

Ораху збирав дані про норвезьких агентів, дипломатів, членів їхніх сімей, а також про плани евакуації посольства. За версією слідства, він передавав цю інформацію під час зустрічей у Сербії, Туреччині та Норвегії.

За свою шпигунську діяльність Росія заплатила йому 10 тисяч євро, а Іран — 0,17 біткойна (що еквівалентно приблизно 10 тисячам доларів). Ораху визнає, що передавав дані, але заперечує, що його дії були злочинними. Йому загрожує до 21 року ув’язнення.

Нагадаємо, у Греції в місті Александруполі затримали російського шпигуна. Він стежив за переміщенням військових вантажів, що відправлялися до України.

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