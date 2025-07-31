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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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152
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1 хв

Інциденти з ТЦК: кого і як покарали за неправомірні дії

Переважна більшість повідомлень про неправомірні лії працівників ТЦК виявилися маніпуляціями та ворожими ІПСО.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

У липні 2025 року проведеною перевіркою було підтверджено лише 33 інциденти за участі співробітників ТЦК із 244 повідомлень про нібито правопорушення.

Про це повідомили в четвер, 31 липня, у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Усі інші повідомлення виявилися маніпуляціями, фейками та ворожими ІПСО.

Зі згаданих 33 випадків, які мали під собою реальні підстави, щодо 24-х все ще тривають службові розслідування. У 9 випадках до винуватців було застосовано такі санкції:

  • 2 осіб відсторонено від виконання обов’язків;

  • 7 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

«Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані», — наголошують у командування Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні у 90% відбувається абсолютно нормально. За його словами, всі скандали щодо так званої «бусифікації» — це «невеликий, скандальний відсоток».

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