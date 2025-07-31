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- Украина
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Инциденты с ТЦК: кого и как наказали за неправомерные действия
Подавляющее большинство сообщений о неправомерных действиях работников ТЦК оказались манипуляциями и вражескими ИПСО.
В июле 2025 года проведенной проверкой было подтверждено лишь 33 инцидента с участием сотрудников ТЦК из 244 сообщений о якобы правонарушениях.
Об этом сообщили в четверг, 31 июля, в командовании Сухопутных войск ВСУ.
Все остальные сообщения оказались манипуляциями, фейками и враждебными ИПСО.
Из упомянутых 33 случаев, которые имели под собой реальные основания, по 24-м все еще продолжаются служебные расследования. В 9 случаях к виновникам были применены такие санкции:
2 человека отстранены от исполнения обязанностей;
7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны», — отмечают в командовании Сухопутных войск ВСУ.
Напомним, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине в 90% происходит абсолютно нормально. По его словам, все скандалы относительно так называемой «бусификации» — это «небольшой, скандальный процент».