Инциденты с ТЦК: кого и как наказали за неправомерные действия

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В июле 2025 года проведенной проверкой было подтверждено лишь 33 инцидента с участием сотрудников ТЦК из 244 сообщений о якобы правонарушениях.

Об этом сообщили в четверг, 31 июля, в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Все остальные сообщения оказались манипуляциями, фейками и враждебными ИПСО.

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Из упомянутых 33 случаев, которые имели под собой реальные основания, по 24-м все еще продолжаются служебные расследования. В 9 случаях к виновникам были применены такие санкции:

2 человека отстранены от исполнения обязанностей;

7 человек привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве Закона, а действительно виновные нарушители были наказаны», — отмечают в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине в 90% происходит абсолютно нормально. По его словам, все скандалы относительно так называемой «бусификации» — это «небольшой, скандальный процент».