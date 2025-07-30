Президент дал отдельное указание: Шмыгаль сообщил об изменениях в работе ТЦК

Министр обороны Украины сообщил о нововведениях в работе ТЦК / © Associated Press

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Следующий этап изменений в работе сотрудников ТЦК и СП — боди камеры, как у полицейских.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в интервью BBC.

По словам Шмыгаля, тема Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине стала «столь токсичной», не в последнюю очередь благодаря врагу. Однако «отдельные моменты» работы ТЦК и СП нуждаются в изменениях.

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«Токсичность этой темы не означает, что у нас сегодня есть альтернатива. Конечно, нужно определенные моменты усовершенствовать. Конечно, будем с ТЦК работать. Следующий этап — боди камеры, как у полицейских. Все это сейчас делается, все это мы готовим, Президент уже дал отдельное указание. Но другого инструмента у нас нет. Нигде нет. И не было исторически другой альтернативы», — отметил новый министр обороны.

Он также отметил, что тема ТЦК раскручивается, в частности, в соцсетях «не просто так».

«Самые болезненные моменты показываются. Это то, о чем я говорил. Посчитайте, сколько этих кадров в соцсетях, и сопоставьте с объемами мобилизации», — добавил он.

В то же время Шмыгаль признал наличие человеческого фактора.

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«Каждый подобный случай разбирается военным руководством. Но без мобилизации, без работы ТЦК мы эту войну уже давно проиграли бы. Этому тоже нужно отдать должное», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в ТЦК сегодня военное руководство поставило в большинстве работать людей, прошедших поле боя.

«Там работают люди, которые знают — что там их товарищи стоят, что им нужно на ротацию, им нужно отдохнуть, кому-то полечиться, но линию фронта надо удержать.

Министр обороны Украины также отметил, что мобилизация в 90% происходит абсолютно нормально. Он также подчеркнул, что все скандалы по так называемой «бусификации» — это «небольшой, скандальный процент».

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