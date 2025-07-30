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Президент дав окрему вказівку: Шмигаль повідомив про зміни в роботі ТЦК
«Токсичність» теми ТЦК не означає, що станом на сьогодні в країні є альтернатива.
Наступний етап змін в роботі співробітників ТЦК та СП — боді камери, як у поліцейських.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС.
За словами Шмигаля, тема Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні стала «настільки токсичною», не в останню чергу завдяки ворогу. Проте «окремі моменти» роботи ТЦК та СП потребують змін.
«Токсичність цієї теми не означає, що у нас сьогодні є альтернатива. Звичайно, треба певні моменти вдосконалювати. Звичайно, будемо з ТЦК працювати. Наступний етап — боді камери, як у поліцейських. Все це зараз робиться, все це ми готуємо, Президент уже дав окрему вказівку. Але іншого інструменту в нас немає. Ніде немає. І не було історично іншої альтернативи», — зазначив новий міністр оборони.
Він також зазначив, що тема ТЦК розкручується, зокрема, в соцмережах «не просто так».
«Найболючіші моменти показуються. Це те, про що я казав. Порахуйте скільки цих кадрів в соцмережах, і співставте з обсягами мобілізації», — додав він.
Водночас Шмигаль визнав і наявність людського фактору.
«Кожен такий випадок розбирається військовим керівництвом. Але без мобілізації, без роботи ТЦК ми б цю війну вже давно програли. Цьому теж треба віддати належне», — сказав міністр.
Він наголосив, що в ТЦК сьогодні військове керівництво поставило в більшості працювати людей, які пройшли поле бою.
«Там працюють люди, які знають — що там їхні товариші стоять, що їм треба на ротацію, їм треба відпочити, комусь полікуватися, але лінію фронту треба втримати. Має бути усвідомлення, що робота ТЦК — це не для того, щоб комусь нашкодити. Це для того, щоб наша країна вижила і нація вижила», — додав Шмигаль.
Зазначимо, міністр оборони України також зазначив, що мобілізація у 90% відбувається абсолютно нормально. Він також наголосив, що всі скандали щодо так званої «бусифікації» — це «невеликий, скандальний відсоток».