Президент дав окрему вказівку: Шмигаль повідомив про зміни в роботі ТЦК

Міністр оборони України повідомив про нововведення в роботі ТЦК / © Associated Press

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Наступний етап змін в роботі співробітників ТЦК та СП — боді камери, як у поліцейських.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС.

За словами Шмигаля, тема Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Україні стала «настільки токсичною», не в останню чергу завдяки ворогу. Проте «окремі моменти» роботи ТЦК та СП потребують змін.

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«Токсичність цієї теми не означає, що у нас сьогодні є альтернатива. Звичайно, треба певні моменти вдосконалювати. Звичайно, будемо з ТЦК працювати. Наступний етап — боді камери, як у поліцейських. Все це зараз робиться, все це ми готуємо, Президент уже дав окрему вказівку. Але іншого інструменту в нас немає. Ніде немає. І не було історично іншої альтернативи», — зазначив новий міністр оборони.

Він також зазначив, що тема ТЦК розкручується, зокрема, в соцмережах «не просто так».

«Найболючіші моменти показуються. Це те, про що я казав. Порахуйте скільки цих кадрів в соцмережах, і співставте з обсягами мобілізації», — додав він.

Водночас Шмигаль визнав і наявність людського фактору.

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«Кожен такий випадок розбирається військовим керівництвом. Але без мобілізації, без роботи ТЦК ми б цю війну вже давно програли. Цьому теж треба віддати належне», — сказав міністр.

Він наголосив, що в ТЦК сьогодні військове керівництво поставило в більшості працювати людей, які пройшли поле бою.

«Там працюють люди, які знають — що там їхні товариші стоять, що їм треба на ротацію, їм треба відпочити, комусь полікуватися, але лінію фронту треба втримати. Має бути усвідомлення, що робота ТЦК — це не для того, щоб комусь нашкодити. Це для того, щоб наша країна вижила і нація вижила», — додав Шмигаль.

Зазначимо, міністр оборони України також зазначив, що мобілізація у 90% відбувається абсолютно нормально. Він також наголосив, що всі скандали щодо так званої «бусифікації» — це «невеликий, скандальний відсоток».

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