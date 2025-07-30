Міністр оборони України Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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Україна наблизилася до серійного виробництва власних балістичних ракет.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС, відповідаючи на запитання, коли можна сподіватися на регулярне застосування української балістики по цілях у Росії.

Він нагадав, що президент Зеленський раніше анонсував, що Україна буде мати свою балістику.

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«Ми дуже до цього близькі. Це в принципі все, що я публічно можу сказати з цього приводу», — сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, ще в серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що ЗСУ випробували першу балістичну ракету власного виробництва. За його словами, застосування цієї ракети було успішним. Тоді глава держави не уточнив, про яку ракету йшлося.

Однак у червні 2025-го він підтвердив, що успішні випробування ракети «Сапсан» уже відбулися.

Своєю чергою військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак уточнив, що «Сапсан» випробували в середині травня цього ж року.

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