Зеленський: Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва

Що це за ракета і як проходило випробовування - Зеленський не розповів.

Українські сили вперше випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Застосування ракети було успішним.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у вівторок, 27 серпня.

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"Є певні напрацювання України. Думав, що рано про це говорити, але хочеться, щоб була оцінка суспільства наших людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах. Було позитивне випробування першої балістичної української ракети. Я із цим вітаю оборонно-промисловий комплекс", - сказав він.

Що це за ракета і як проходило випробовування - Зеленський не розповів.

Нагадаємо, Україна розробила власного виробництва ракету-дрон "Паляниця". Як вона працює - читайте ТУТ.

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