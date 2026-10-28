«На фронт мене поверніть»: Паліса відмовився від посади посла України у США

Павло Паліса відмовився від посади посла у США / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський розповів про кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах Америки, зауваживши, що заступник керівника Офісу президента Павло Паліса відмовився від цього призначення та висловив бажання повернутися на передову.

Про це глава держави розповів під час спілкування з представниками медіа 27 жовтня, повідомили кореспонденти ТСН.

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Паліса відмовився від посади посла у США та попросився на фронт

За словами Зеленського, серед можливих претендентів на дипломатичну місію розглядалися кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби та Павла Паліси.

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Зеленський підкреслив, що Паліса має американську освіту, вільно володіє мовою, а також його знає Дональд Трамп, що є важливим фактором для опрацювання критично важливих військових питань.

Утім, він відхилив пропозицію.

«Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: „На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду“. Будемо продовжувати консультації щодо цього», — заявив Володимир Зеленський.

Україна вже кілька місяців без посла у США

Нагадаємо, посада посла України у США залишається вакантною від 3 серпня 2026 року, відколи президент України Володимир Зеленський звільнив з неї Ольгу Стефанішину.

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Стефанішину звільнили ймовірно через справу НАБУ щодо незаконного збагачення, за що вона наступного дня після звільнення отримала підозру.

НАБУ і САП повідомили колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній про підозру у незаконному збагаченні на 13,9 мільйона гривень та недостовірному декларуванні за трьома епізодами. За даними слідства, посадовиця через подругу придбала дві квартири у ЖК «Файна Таун» за 6,9 млн грн, витратила ще майже 100 тис. доларів готівкою на ремонт, а також планувала викупити будинок під Києвом за 550 тис. доларів.

Окрім цього, правоохоронці закидають їй незадекларовані автомобіль Mercedes-Benz, квартиру у ЖК «Львівська площа», оформлену на матір, паркомісце та приміщення батька, вказуючи, що її офіційні доходи за 2024–2025 роки були нижчими за фактичні витрати.

Окрім нових епізодів, Стефанішина фігурує у «справі Лукаш», де її обвинувачують у причетності до заволодіння 2,52 млн грн бюджетних коштів під час розробки досліджень з адаптації законодавства до норм ЄС у 2013–2014 роках. Сама посадовиця зазначає, що лише ініціювала та організовувала ці дослідження в межах своїх посадових обов’язків і повністю співпрацювала зі слідством.

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Після звільнення з посади посла у США, ВАКС обрав Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень, яку внесли її колишні колеги з юридичного бізнесу.

Паліса отримував погрози від США

Нагадаємо, за інформацією Kyiv Independent, адміністрація Дональда Трампа тиснула на українське військово-політичне керівництво, вимагаючи припинити атаки на російські НПЗ.

Зокрема, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий отримали погрози від США щодо можливого припинення обміну розвідувальними даними та зупинки постачання зброї через програму PURL.

Американська сторона нібито погрожувала покласти на Київ відповідальність у разі порушення оголошеного Трампом «енергетичного припинення вогню», про яке українську сторону попередньо не інформували. Ці погрози пролунали на тлі односторонніх ініціатив Вашингтона та вимог дотримуватися перемир’я і утримуватися від ударів по РФ.

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