Михайло Драпатий і Павло Паліса / © Associated Press

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Представники адміністрація президента США Дональда Трампа нібито погрожували українським військовим і чиновникам припиненням обміну розвідувальними даними та постачання американського озброєння в рамках програми PURL, якщо Україна завдаватиме ударів по РФ.

Про це повідомило видання Kyiv Independent із посиланням на анонімних українських посадовців.

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Крім того, американці нібито пригрозили, що Вашингтон покладе на Київ відповідальність, якщо під час оголошеного Трампом припинення вогню буде завдано ударів по російських НПЗ.

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«Вони обдзвонили всіх вищих військових чиновників та погрожували їм. Вони говорять усім, що відключать і обмін розвідданими, і програму PURL», — розповів один із українських чиновників.

За даними видання, ці погрози з’явилися після складних 48 годин, протягом яких президент США оголосив про суперечливу «угоду» з диктатором Володимиром Путіним щодо імпорту російського дизельного палива, після чого послідували вимоги замінити Володимира Зеленського на посаді президента, а потім Трамп в односторонньому порядку оголосив «енергетичне припинення вогню» між Росією та Україною, що здивувало як Москву, так і Київ.

Українські чиновники стверджують, що Київ не був заздалегідь поінформований про оголошене Трампом енергетичне перемир’я. Після цієї заяви на українських чиновників, як повідомляється, почали чинити тиск, вимагаючи дотримуватися перемир’я та утримуватися від ударів по російських нафтопереробних заводах.

За словами іншого чиновника, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, який відповідає за військові справи, та Михайло Драпатий, головнокомандувач Збройних сил України, отримували дзвінки з американського боку. Паліса також підтвердив Financial Times, що отримував зауваження від адміністрації Трампа.

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Нагадаємо, що PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — перелік пріоритетних потреб України) — це спільна ініціатива США та НАТО, створена для забезпечення України критично важливим американським озброєнням за кошти європейських союзників і партнерів.

Пряма військова допомога США була призупинена від моменту інавгурації Трампа, але обмін розвідувальними даними тривав.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що США варто укласти дизельну угоду з Україною, оскільки саме вона впливає на роботу російських НПЗ і танкерів.

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