Михаил Драпатый и Павел Палиса / © Associated Press

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Представители администрации президента США Дональда Трампа якобы угрожали украинским военным и чиновникам прекращением обмена разведывательными данными и поставок американского вооружения в рамках программы PURL, если Украина будет наносить удары по РФ.

Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на анонимных украинских чиновников.

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Кроме того, американцы якобы пригрозили, что Вашингтон возложит на Киев ответственность, если во время объявленного Трампом прекращения огня будут нанесены удары по российским НПЗ.

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«Они обзвонили всех высших военных чиновников и угрожали им. Они говорят всем, что отключат и обмен разведданными, и программу PURL», — рассказал один из украинских чиновников.

По данным издания, эти угрозы появились после сложных 48 часов, в течение которых президент США объявил о противоречивом «соглашении» с диктатором Владимиром Путиным относительно импорта российского дизельного топлива, после чего последовали требования заменить Владимира Зеленского на посту президента, а затем Трамп в одностороннем порядке объявил «энергетическое прекращение. Москву, так и Киев.

Украинские чиновники утверждают, что Киев не был заранее информирован об объявленном Трампом энергетическом перемирии. После этого заявления на украинских чиновников, как сообщается, начали оказывать давление, требуя соблюдать перемирие и воздерживаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По словам другого чиновника, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, отвечающий за военные дела, и Михаил Драпатый, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, получали звонки с американской стороны. Палиса также подтвердил Financial Times, что получал замечания от администрации Трампа.

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Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — перечень приоритетных потребностей Украины) — это совместная инициатива США и НАТО, созданная для обеспечения Украины критически важным американским вооружением за средства европейских союзников и партнеров.

Прямая военная помощь США была приостановлена с момента инаугурации Трампа, но обмен разведывательными данными продолжался.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что США следует заключить дизельное соглашение с Украиной, поскольку именно она влияет на работу российских НПЗ и танкеров.

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