Експерт розповів, як Україна може відповісти РФ на масований обстріл

Україна може завдати удару по російських військових обʼєктах у відповідь на масований терористичний обстріл, який здійснила РФ.

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Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він заявив, що насамперед Україна може атакувати військові обʼєкти, які Росія використовує для проведення терористичних ударів проти України.

"Зокрема, для таких ударів можуть бути використані ті ж ракети-дрони, які були анонсовані 24 серпня, і основним призначенням яких, як оголошувалось, є зменшення військового потенціалу, зокрема, для тероризування мирного населення. А це в першу чергу, більше двох десятків аеродромів, з яких злітають засоби тероризування українців, це майданчики, з яких запускають інші засоби, вони відомі розвідці", - розповів він.

Рябих зазначив, що країни Заходу також повинні відреагувати на масований ракетний обстріл України.

"Якщо вже говорити відверто, то наразі Україна намагатиметься вирішувати це своїми засобами, але водночас слід акцентувати на тому, що та ж заява міністра закордонних справ України є також знаковою, і він сказав, що тут мають бути дві основні відповіді від наших партнерів на подібні удари. Це надати дозвіл на далекобійні удари вже їхньою зброєю, щоб якомога швидше припинити ці терористичні удари з боку Російської терористичної Федерації. Ну і, звісно, також підключитися до оборони України, як, наприклад, це було у випадку Ізраїлю, і збивати ті ж засоби вже над територією України для того, щоб вони не летіли на ту ж Польщу, як ми бачили сьогодні вже такий випадок вкотре", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Умєров відреагував на масований обстріл: "Україна готує відповідь".

Крім того, ми також інформували, що ворог атакував Івано-Франківську область.

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