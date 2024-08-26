Ракетно-дроновий удар по Львівщині: в ОВА розповіли про наслідки

У понеділок 26 серпня окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Львівщині. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. Утім виникли тимчасові перебої з електропостачанням у місті та області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Станом на цю годину ситуацію вдалося стабілізувати. Енергетики працюють над відновленням живлення. На місцях чергують ДСНС та правоохоронці"

Нагадаємо, внаслідок атаки Росії у понеділок, 26 серпня, постраждало 15 областей. Країна-терористка цілила по енергетичній інфраструктурі.

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