У Луцьку лунають повторні вибухи

В ОВА повідомил, що на місці працюють ДСНС та усі відповідні служби.

У Луцьку лунають повторні звуки вибухів. Росія атакує місто.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

За словами очевидців, повторні вибухи у місті пролунали близько 09:50. Було чути серію вибухів.

Зауважимо, перед цим місцева влада повідомляла про ворожу повітряну ціль. Ймовірно, ракету.

"Ще одна ворожа повітряна ціль в напрямку Луцька. Прошу перебувати в укриттях", - написав мер Луцька Ігор Поліщук.

А моніторингові канали інформували про підліт до міста ударних дронів "шахедів".

Згодом у Волинські ОВА додали, що на місці працюють ДСНС та усі відповідні служби.

"Триває повітряна тривога. На жаль, знову вибухи. На місці працюють ДСНС та усі відповідні служби. Не поширюйте фото, відео та будь-яку інформацію", - зазначив голова ОВА Юрій Погуляйко.

Внаслідок ворожої атаки у деяких районах міста зникло світло та вода.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ППО ПРАЦЮЄ по російських ракетах майже ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

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