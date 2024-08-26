Атака на Дніпропетровщину: внаслідок обстрілу загинула людина

Внаслідок масованого обстрілу у Дніпропетровській області є один загиблий. Йдеться про чоловіка 69 років.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

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Як відомо, вранці 26 серпня агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Сили ППО відпрацювали на відмінно, втім без наслідків ворожий терор, на жаль, не минувся.

"Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку", – додав очільник відомства Сергій Лисак.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія атакувала Луцьк, у місті лунали потужні вибухи. Станом на ранок відомо про одну жертву.

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