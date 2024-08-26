Місцеві пабліки заявили про політ "Шахеда" в напрямку Стрия.

У Львівській області працює ППО. У напрямку міста Стрий прямує ворожа ціль.

Про це повідомили очільник ОВА Максим Козицький та місцеві телеграм-канали.

"На Львівщині працює ППО. Нічого не фотографуйте, не знімайте на відео. Перебувайте у максимально безпечному місці", – закликав голова ОВА.

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Згодом він додав ще одне коротке повідомлення: "Стрий!" Водночас пабліки повідомили про рух російського днрона у напрямку цього міста.

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія влаштувала потужну атаку ракетами та БПЛА по Україні. Вибухи пролунали у різних куточках держави. По всій Україні запроваджують відключення світла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ППО ПРАЦЮЄ по російських ракетах майже ПО ВСІЙ УКРАЇНІ

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