У Києві та Броварах пролунали вибухи: деталі

У Києві зранку 26 серпня пролунала серія вибухів. Крім того, гучні звуки чули у Броварах.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Станом на 9:14 повідомили, що до Києва підлітає крилата ракета із західного напрямку. Крім того, в області зафіксований "Шахед".

Нагадаємо, вранці 26 серпня Росія атакувала Луцьк, у місті лунали потужні вибухи. Станом на ранок відомо про одну жертву.

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