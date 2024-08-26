Польща підняла авіацію через ракетний удар РФ по Україні

Росіяни випустили ракети та ударні дрони.
У Польщі підняли авіацію через загрозу російських ракет у Західній Україні.
Про це повідомляє Оперативне командування польської армії у Х (Twitter).
"Зранку спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана із завданням ударів по об'єктах, які розташовані, в тому числі, на західній території України", - йдеться в повідомленні.
"Всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі запущено, а оперативне командування на постійній основі стежить за ситуацією", - додали в Оперативному командуванні польської армії.
Нагадаємо, російські окупанти вранці 26 серпня влаштували масовану ракетну та дронову атаку по території України. Вибухи внаслідок ракетних ударів зафіксували у Харкові, Кривому Розі, Кропивницькому, Дніпрі, Хмельницькому і на Вінниччині.
Українців закликають перебувати у безпечних місцях.
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