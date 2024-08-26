На Вінничині прогриміли вибухи

Сьогодні, 26 серпня, у Вінницькій області чуло чутно звуки вибухів.

Про це повідомляє "Суспільне".

Раніше повідомлялося, що Росія підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Висока ймовірність ракетної загрози та пусків крилатих ракет в бік України. Про це повідомили у Повітряних Силах.

Шість бортів злетіло з ае "Оленья", чотири - з "Енгельса", один з "Дягілєво", інформували моніторингові канали.

Водночас ворог вже декілька годин атакує ударними дронами Україну. В регіонах працює ППО.

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