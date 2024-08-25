Ворог завдав ударів по Харкову та Чугуєву: серед постраждалих дитина

У Харкові загарбники вдарили по приватному будинку.

Російські загарбники в ніч проти 25 серпня завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву внаслідок чого 7 людей постраждали.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він заявив, що у Харкові за медичною допомогою звернулися двоє постраждалих: цивільний чоловік 23 років та жінка 55 років.

"У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих — дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Ще двом жінкам також надали допомогу на місці", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські загарбники завдали удару по приватному будинку у Слобідському районі.

"Внаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов заявив, що кількість постраждалих у Харкові зросла до трьох. У Чугуєві — четверо постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумах пролунали вибухи.

Крім того, ми також інформували, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

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