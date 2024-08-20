Вночі Росія атакувала Тернопіль: що відомо про влучання дронів

Вночі 20 серпня росіяни завдали удару безпілотниками по промисловому об'єкту в Тернополі. На місці "прильоту" виникла потужна пожежа.

Про це повідомив заступник голови Тернопільської військової адміністрації Віктор Устенко.

За його словами, минулося без потерпілих. Після ворожого удару на місце "прильоту" викликали оперативні служби. Сталося влучання в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали.

За словами начальника управління ДСНС в Тернопільській області Віктора Маслея, рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 03:00. На ранок її вдалося локалізували, але займання продовжують гасити. На місці працюють понад 20 одиниць техніки, 90 рятувальників. Також залучили два пожежних потяги.

Наразі спеціалісти беруть забори води та повітря для аналізу, аби перевірити, чи немає перевищень шкідливих речовин.