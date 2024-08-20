Вночі в Тернополі сталися гучні вибухи: які наслідки

Вночі 20 серпня під час повітряної тривоги в Тернополі сталися гучні вибухи. В одному з районів міста виникла пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.

"Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що повітряна тривога на Тернопільщині була оголошена через небезпеку безпілотників і тривала від 01:32 до 02:59. В обласному центрі сталися потужні вибухи.

Міський голова Сергій Надал повідомив, що у повітрі може бути відчутний запах горілості, атому попросив мешканців міста зачинити вікна.

"В першу чергу, це стосується містян, хто проживає на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій", - повідомив мер.