Армія РФ швидко просувається на Донеччині: жителів трьох міста просять виїжджати

Окупанти збільшили обстріли мирних населених пунктів.
Російські окупаційні війська досить швидко просуваються в Донецькій області. Відтак жителям Селидового, Мирнограду та Покровська рекомендують евакуюватися.
Про це повідомляють аналітики DeepState.
"Враховуючи рухи ворога та посилення ударів КАБами по містах на Покровському відтинку, рекомендуємо жителям евакуюватися з Селидового, Мирнограду та Покровська. Це особливо стосується сімей із дітьми. Не забирайте у них шанс на життя, освіту та майбутнє", - йдеться у повідомленні.
Аналітики нагадали номери кол-центру для заявок на евакуацію: 0800500121 і 0730500121.
Нагадаємо, триває наступ Росії на Покровськ в Донецькій області. Успішному просуванні окупантів сприяє цьому ландшафт місцевості - плоска рівнина. Натомість на інших напрямках є велика щільність міської забудов.
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