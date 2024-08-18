Армия РФ быстро продвигается на Донбассе: жителей трех городов просят уезжать

Российские оккупационные войска достаточно быстро продвигаются в Донецкой области. Следовательно жителям Селидового, Мирнограда и Покровска рекомендуют эвакуироваться.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Учитывая движения врага и усиление ударов КАБами по городам на Покровском отрезке, рекомендуем жителям эвакуироваться из Селидового, Мирнограда и Покровска. Это особенно касается семей с детьми. Не отнимайте у них шанс на жизнь, образование и будущее", — говорится в сообщении.

Наступление армии РФ. Карта DeepState

Аналитики напомнили номера колл-центра для заявок на эвакуацию: 0800500121 и 0730500121.

Напомним, продолжается наступление России на Покровск в Донецкой области. Успешному продвижению оккупантов способствует этому ландшафт местности – плоская равнина. На других же направлениях имеется большая плотность городской застройки.

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