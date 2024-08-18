ЗСУ знищили у Курській області ще один міст (відео, фото)

Сили оборони України зруйнували ще один міст в Курській області. Ймовірно, йдеться про переправу через річку Сейм біля села Зване.

Про це повідомили командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, а також російські Телеграм-канали.

"Курський напрямок. Мінус ще один міст! Авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на перебіг бойових дій", - йдеться у повідомленні генерал-лейтенанта.

Олещук не повідомляє, де саме було знищено переправу. Своєю чергою, Telegram-канал Astra інформує, що зруйновано міст через річку Сейм, що біля села Зване. Втім, росіяни цього разу не уточнили, що саме стало причиною руйнування.

На опублікованому фото видно велику діру в середній частині мосту. Ймовірно, він більше не придатний для проїзду важкого транспорту.

Знищений міст через річку Сейм біля села Зване Курської області. Фото: Astra.

Крім того, російський пропагандистський Telegram-канал "Военный осведомитель" пише, що у Глушківському районі залишився лише один міст у селі Кариж. Це означає, що у російських військових в цьому районі майже не залишилося шляхів для постачання озброєння та припасів.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах показали, як знищили міст у Курській області. Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як українські пілоти б’ють по ворожих опорних пунктах, а також логістичних центрах і шляхах постачання на Курському напрямку.

Відео, як ЗСУ знищують міст на Курщині!

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