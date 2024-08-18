На Камчатці стався землетрус і почалося виверження вулкану (фото, відео)

Поштовхи відчувалися на відстані 108 км від Петропавловська-Камчатського.

У РФ на Камчатці стався землетрус магнітудою 7,2 бали. Згодом була ще серія афтершоків магнітудою 3,9 бали, а потім ще й почалось виверження вулкану Шивелуч.

Про це пише видання Sky News.

Епіцентр землетрусу було зафіксовано за 108 км від міста Петропавловськ-Камчатський і на глибині 51 км. Зазначається, що значних руйнувань у регіоні не виявлено. Також немає інформації про потерпілих.

Відомо, що землетрус стався зранку 18 серпня (о 7:21 за місцевим часом).

"Біля східного узбережжя півострова Камчатка у Росії стався землетрус магнітудою 7,2. Оголошено попередження про цунамі. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, землетрус було зафіксовано на глибині близько 51 км", – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що в Усть-Камчатську почалося виверження вулкана Шивелуч. Він викинув попіл на 8 км і йому присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки.

Тим часом у соцмережах викладають фото землетрусу та виверження вулкану, яке почалося після сейсмічної активності.

всем приветик, Камчатка. утро. от 6 до 7 баллов в городе



И Шивелуч извергается pic.twitter.com/g7rEbAAVMj — ☕CoffeFan☕ chkchkboom (@IMary_CoffeFan) August 17, 2024

оху-ын Камчатка мужийн хамгийн идэвхтэй галт уул гэгддэг Шивелуч идэвхжсэний улмаас тус мужид газар хөдлөлт 7 баллд хүрчээ гэжээ. pic.twitter.com/r3Q4s2wSDV — Туул (@tuul1234) August 17, 2024

Нагадаємо, на італійському острові Сицилія знову прокинувся вулкан Етна — із одного з кратерів уночі відбулося виверження лавових фонтанів.

В Ісландії втретє за останні 3 місяці активізувався вулкан Силінгарфел

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