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На Камчатці стався землетрус і почалося виверження вулкану (фото, відео)

На Камчатці стався землетрус і почалося виверження вулкану (фото, відео)

На Камчатці розбушувався вулкан / Фото: Associated Press

Поштовхи відчувалися на відстані 108 км від Петропавловська-Камчатського.

У РФ на Камчатці стався землетрус магнітудою 7,2 бали. Згодом була ще серія афтершоків магнітудою 3,9 бали, а потім ще й почалось виверження вулкану Шивелуч.

Про це пише видання Sky News. 

Епіцентр землетрусу було зафіксовано за 108 км від міста Петропавловськ-Камчатський і на глибині 51 км. Зазначається, що значних руйнувань у регіоні не виявлено. Також немає інформації про потерпілих.

Відомо, що землетрус стався зранку 18 серпня (о 7:21 за місцевим часом). 

"Біля східного узбережжя півострова Камчатка у Росії стався землетрус магнітудою 7,2. Оголошено попередження про цунамі. За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, землетрус було зафіксовано на глибині близько 51 км", – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що в Усть-Камчатську почалося виверження вулкана Шивелуч. Він викинув попіл на 8 км і йому присвоєно помаранчевий код авіаційної небезпеки. 

Тим часом у соцмережах викладають фото землетрусу та виверження вулкану, яке почалося після сейсмічної активності.

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Нагадаємо, на італійському острові Сицилія знову прокинувся вулкан Етна — із одного з кратерів уночі відбулося виверження лавових фонтанів.

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