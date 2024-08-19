Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 20 серпня?

День, протягом якого не можна сумувати та сумувати. Якщо вірити астрологам, така поведінка не тільки засуджується, а й карається: зірки не терплять невдячності, і, образившись, (якщо подумати, вони багато для нас роблять) можуть направити в наш бік бумеранг. Тому час сприятливий для того, щоб проаналізувати попередній період свого життя та об'єктивно оцінити його, визначивши, у чому полягають наші перемоги, а в чому – хиби та поразка.

Скорпіон

Скорпіони сьогодні зможуть домовитися з будь-ким і про що завгодно, їм для цього вистачить красномовства та переконливості. Тим не менш, для цього їм бажано дотриматись однієї умови, яка звучить так: жодного офіціозу. Чим неформальнішою буде атмосфера для переговорів, тим вдалішими вони виявляться, тому потрібно максимально знизити градус пафосу і водночас підвищити душевність та щирість ділових розмов.

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