Ночью Россия атаковала Тернополь: что известно о попадании дронов

Ночью 20 августа россияне нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Тернополе. На месте "прилета" возник мощный пожар.

Об этом сообщил заместитель главы Тернопольской военной администрации Виктор Устенко.

По его словам, обошлось без пострадавших. После вражеского удара на место прилета вызвали оперативные службы. Произошло попадание в один из резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы.

По словам начальника управления ГСЧС в Тернопольской области Виктора Маслея, спасатели получили уведомление о пожаре около 03:00. К утру ее удалось локализовать, но возгорания продолжают тушить. На месте работает более 20 единиц техники, 90 спасателей. Также привлекли два пожарных поезда.

Специалисты берут заборы воды и воздуха для анализа, чтобы проверить, нет ли превышений вредных веществ. Впрочем, жителей просят закрыть окна в квартирах, а также не выходить на улицу без надобности.

Напомним, после 02:00 во время тревоги в Тернополе произошли громкие взрывы. В одном из районов города возник пожар из-за "прилета".

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