Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно устроить праздник

День – даже в наше непростое время – идеально подходит для праздников, которым всегда должно быть место в нашей жизни.

Меру веселья каждый волен определять для себя сам, но неизменным для все является одно: важно соблюдать осторожность. Под влиянием винных паров – даже в небольшом их количестве – можно, потеряв контроль над собой, сказать или сделать что-то такое, за что, как минимум, уже завтра станет стыдно. Поэтому тем, кому есть что скрывать, лучше отказаться даже от пары глотков шампанского или, позволив их себе, закрыть рот на замок.

Овен

Можно приступать к реализации давно запланированного проекта – столь же благоприятные для этого обстоятельства сложатся нескоро. Физические нагрузки в этот день чреваты травмами – их лучше избегать.

Телец

Можно результативно тратить энергию, накопленную в течение предыдущего времени, главное – направить ее в «мирное русло», а не на споры и конфликты с окружающими – как известно, вы это любите.

Близнецы

Нельзя давать эмоциям даже малейшей возможности одержать верх над здравым смыслом – результатом может стать ссора с кем-то из близких, последствия которой придется долго расхлебывать.

Рак

День, обещает быть удачным в деловом и финансовом отношении: можно приступать к воплощению в жизнь новых проектов, заключать серьезные сделки и подписывать важные договора.

Лев

Рекомендуется провести день в одиночестве или, хотя бы, в окружении семьи или хороших друзей, от которых вы ни при каких условиях не ждете подвоха – с малознакомыми людьми лучше не общаться.

Дева

Вы получите возможность, разгадать тайну, которая не дает вам покоя уже довольно долгое время: для этого достаточно прислушаться к тому, что говорят люди рядом – многое станет для вас ясным.

Весы

Хороший день для примирения с человеком, ссора с которым огорчает вас в последнее время: сегодня он будет готов не только выслушать, но и понять доводы, которые вы для него приготовили.

Скорпион

Составить план действий на ближайшее время легче и правильнее всего, прислушавшись к своему внутреннему голосу – он подскажет, что стоит заносить в список свершений, а что – нет.

Стрелец

Будьте особенно внимательны к окружающим вас людям: их поведение, слова и – главное! – оговорки позволят сделать выводы об их истинных – хороших или не очень – намерениях в отношении вас.

Козерог

Пришла пора приступить к реализации проекта, о котором вы давно и действенно мечтали, – обстоятельства будут максимально благоприятствовать вам в ваших начинаниях.

Водолей

Знакомство, произошедшее в это время, может стать началом долговременных и прочных отношений, которые с большой долей вероятности закончатся официальным оформлением отношений.

Рыбы

День работы на перспективу: все, что вы сделаете в это время, принесет дивиденды не сразу, а спустя некоторое время, зато их сумма будет более чем впечатляющей.

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