У Сумах пролунав потужний вибух: що відомо

У Сума пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Про швидкісну ціль з Сумщини на Полтавщину повідомили Повітряні Сили ЗСУ 20 сепня о 23:01.

Також стало відомо, що декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний.

Зазначимо, що годиною раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, для областей де оголошено повітряну тривогу.

Вдень 20 серпня росіяни вдарили по Малокатеринівці на Запоріжжі, поранивши чотирьох людей. На жаль, у лікарні помер 15-річний хлопець.

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