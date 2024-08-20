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У Сумах пролунав потужний вибух: що відомо

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У Сумах пролунав потужний вибух: що відомо

Сирени пролунали в багатьох регіонах 20 серпня

Оголошено повітряну тривогу.

У Сума пролунав вибух.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Про швидкісну ціль з Сумщини на Полтавщину повідомили Повітряні Сили ЗСУ 20 сепня о 23:01.

Також стало відомо, що декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний.

Зазначимо, що годиною раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння  з північно-східного напрямку, для областей де оголошено повітряну тривогу.

Вдень 20 серпня росіяни вдарили по Малокатеринівці на Запоріжжі, поранивши чотирьох людей. На жаль, у лікарні помер 15-річний хлопець.

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