Удар РФ по Тернополю: влада просить містян все ще не перебувати довго на вулиці

Міський голова висловив сподівання, що на ранок ситуація з перевищенням норми шкідливих речовин покращиться.

Російський ударний безпілотник вдарив по промисловому об'єкту в Тернополі. Станом на вечір, 20 серпня, ситуація у місті стабілізується.

Втім, містян просять продовжувати бути обачними. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, в деяких районах міста досі є перевищення показників якості повітря, передає "24 канал".

Яка ситуація у Тернополі станом на вечір

"Станом на вечір, 20 серпня, ситуація у Тернополі стабілізується, але все ще потребує нашої уваги. За останніми даними моніторингу, у деяких районах зберігається перевищення окремих показників якості повітря", – розповів Надал.

Також він дав декілька порад для містян:

продовжуйте тримати вікна зачиненими;'

обмежте тривале перебування на вулиці, особливо дітям та людям з хронічними захворюваннями.

Міський голова висловив сподівання, що на ранок ситуація з перевищенням норми шкідливих речовин покращиться.

"Будь ласка, заспокойте своїх рідних та близьких. Ворог активно поширює фейки про ситуацію в нашому місті. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", – наголосив він.

Вранці ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оголосить нові результати вимірювань та надасть додаткові рекомендації.

Нагадаємо. внаслідок атаки РФ на об'єкт були виявлені продукти згоряння в повітрі. Стало відомо, чи становлять вони загрозу здоров’ю людей.

Новини ТСН 16:00 20 серпня. Ситуація на Тернопільщині, успіх ЗСУ на Курщині і негода на Волині

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