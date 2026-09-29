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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1896
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1 хв

Тернопіль здригнувся від вибухів: що відомо

Сили ППО збивають російські дрони на Тернопільщині.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Російський безпілотник

Російський безпілотник

Доповнено додатковими матеріалами

У Тернополі вранці 29 вересня пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги через загрозу російських дронів. Чутно роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомило «Суспільне».

«У Тернополі чути звуки роботи ППО», — вказано в заяві.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про політ російських реактивних дронів у напрямку Тернопільської області.

Своєю чергою моніторингові телеграм-канали інформували про політ дрона «Герань» у напрямку села Смиківці на Тернопільщину. Зазначалося, що БпЛА втрачає висоту.

Нагадаємо, 29 вересня російська армія завдала удару по залізничній інфраструктурі на Вінниччині. Через це понад 15 тис. споживачів залишилися без світла. На місці працюють усі служби.

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