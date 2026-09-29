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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Українські та грузинські вболівальники потужно підтримали одне одного на матчі Ліги націй

Фанати збірних Грузії та України яскраво продемонстрували взаємну підтримку під час матчу Ліги націй у Тбілісі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Уболівальники збірної України

Уболівальники збірної України / © Associated Press

Українські та грузинські вболівальники потужно підтримали одне одного на матчі другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27, який відбувся 28 вересня у Тбілісі.

Грузинські уболівальники гуртом скандували з трибун "Україна! Україна!" і заспівали знаменитий хіт "Путін — х**ло". У відповідь українські фанати вигукували "Сухумі — Сакартвело!".

Сухумі — столиця окупованої росіянами Абхазької Автономної Республіки. Сакартвело називають Грузію самі грузини.

Українські вболівальники також вивісили банер "Save Oleshky", нагадавши про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках у Херсонській області.

Знизу банера також написані слова: "People are without food, water and any way of leaving" (з англійської — "Люди залишилися без їжі, води та будь-якої можливості виїхати").

Уболівальники збірної України / © Associated Press

Уболівальники збірної України / © Associated Press

Крім того, український сектор вивісив ще один банер, присвячений евакуаційній операції ЗСУ в Грузії 1993 року. Тоді українські військові врятували 7634 грузинських біженців в Абхазії. Під час війни люди опинилися в горах і не могли вибратися, а українські екіпажі вертолітників здійснили 291 виліт.

Банер на матчі Грузія — Україна / x.com/ZoryaLondonsk

Банер на матчі Грузія — Україна / x.com/ZoryaLondonsk

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Грузією — 0:0. В іншому матчі 2-го туру цього квартету Північна Ірландія та Угорщина також розійшлися нічиєю (0:0).

Після двох турів Північна Ірландія та Україна очолюють цю групу, набравши по 4 очки. Угорщина та Грузія мають у своєму активі по одному балу.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч з Північною Ірландією, а Угорщина прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 2 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що Мальдера прокоментував нічию збірної України з Грузією в Лізі націй.

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