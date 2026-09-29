Росія різко нарощує витрати на війну: 2027 року оборонний бюджет сягне рекорду — Reuters

Економіка Росії / © ТСН

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Росія планує суттєво збільшити витрати на оборону 2027 року. На військові потреби Москва хоче спрямувати 17,1 трлн рублів — приблизно на 27% більше, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на урядові документи.

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Спочатку російська влада планувала закласти на оборону 2027 року 13,5 трлн рублів. Тепер суму збільшили до 17,1 трлн рублів, або приблизно 202,6 млрд доларів. Це стане найбільшим показником від початку повномасштабної війни проти України.

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Загалом протягом наступних трьох років Росія планує витратити на оборону близько 50 трлн рублів.

2026 року уряд планував спрямувати на ці потреби 12,1 трлн рублів, однак фактичні видатки засекречені. Крім того, частина військових витрат може проходити за іншими статтями бюджету.

Дефіцит бюджету зростає

На тлі збільшення видатків російський уряд удвічі погіршив прогноз бюджетного дефіциту на 2026 рік — з 1,6% до 3,2% ВВП.

Загальні бюджетні витрати цього року мають зрости на 13,2% — до 48,6 трлн рублів, або 20,9% ВВП.

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Уряд РФ має подати проєкт бюджету до парламенту до 1 жовтня. Раніше Москва також оголосила про плани підвищити податки 2027 року, щоб профінансувати зростаючий дефіцит.

Зокрема, новий податок на надприбутки для компаній, що працюють у сфері видобутку металів і корисних копалин, має приносити бюджету близько 200 млрд рублів щороку.

Росія більше позичатиме і витрачатиме резерви

2026 року уряд планує збільшити чисті запозичення на 26% — до 5 трлн рублів. Ще 459 млрд рублів Москва хоче взяти з ліквідної частини Фонду національного добробуту для покриття дефіциту.

Одночасно влада погіршила прогноз доходів від нафти й газу — з 8,9 трлн до 7,6 трлн рублів.

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2027 року державний борг Росії, за прогнозами, зросте з 19,9% до 21,7% ВВП, перевищивши рівень у 20%, який сама влада вважає безпечним.

Загальний обсяг запозичень наступного року планують збільшити одразу на 43% — до 7,7 трлн рублів.

Росія підвищує податки через зростання військових витрат

Нагадаємо, на тлі збільшення витрат на війну та дефіциту бюджету російська влада готує нове підвищення податків для громадян і бізнесу. Зміни мають увійти до бюджетного пакета на 2027–2029 роки.

Зокрема, Мінфін РФ пропонує збільшити податок на пасивні доходи — відсотки за банківськими вкладами, дивіденди, операції з цінними паперами та продаж майна. Ставки, які зараз становлять 13–15%, хочуть розширити до 13–22%.

За оцінкою російського Мінфіну, зміни можуть торкнутися близько 4 млн громадян. Учасників війни проти України від такого підвищення планують звільнити.

Війна в Україні — що відбувається на фронті

Росія готується посилити тиск на фронті. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді («Мадяра»), у жовтні–грудні РФ може мобілізувати ще близько 300 тисяч людей і спрямувати їх насамперед на захоплення решти Донбасу. Він також заявив, що збільшення чисельності російських військ українські сили фіксують уже у вересні.

Водночас контрнаступ ЗСУ на Лиманському напрямку триває. На півдні, за даними ISW, зберігається ризик, що російські війська спробують використати висохле Каховське водосховище для просування у напрямку Запоріжжя.

На Сумщині РФ заявляла про захоплення Маріна, однак 8-й десантно-штурмовий корпус ЗСУ це спростував і повідомив, що населений пункт залишається під українським контролем.

На півночі Харківської області російські інфільтраційні групи намагаються обходити українські позиції через проміжки між ними. Крім того, окупанти переміщують точки запуску FPV-дронів ближче до «сірої зони», щоб збільшити дальність ударів по українському тилу.

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