Розрив у пенсіях понад 4000 грн: де в Україні отримують найбільші виплати

Пенсія

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Середня пенсія в Україні за перше півріччя 2026 року зросла на 728 грн і станом на 1 липня становила 7272 грн. Водночас близько двох третин пенсіонерів отримують менше 7000 грн на місяць, а між регіонами різниця в середніх виплатах перевищує 4000 грн.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Скільки українців отримують пенсії до 7000 грн

На початку 2026 року в Україні налічувалося понад 10,1 млн пенсіонерів. До 1 липня їхня кількість скоротилася до 9,98 млн.

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Найбільше пенсіонерів — 2,4 млн — отримують від 3001 до 4000 грн. Середній розмір виплати в цій категорії становить 3581 грн.

Ще 1,72 млн людей мають пенсії від 4001 до 5000 грн. Середня виплата — 4525 грн. Пенсію до 3000 грн отримують понад 335 тисяч українців.

Водночас 1,49 млн пенсіонерів отримують від 5001 до 6000 грн, а ще понад 827 тисяч — від 6001 до 7000 грн.

Загалом пенсію до 7000 грн отримують понад 6,7 млн людей — приблизно дві третини всіх пенсіонерів.

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Майже 1,9 млн пенсіонерів отримують понад 10 тисяч грн

Водночас майже 1,88 млн українців мають щомісячні пенсії понад 10 тисяч грн.

Зокрема, 955,8 тисячі пенсіонерів отримують від 10 001 до 15 000 грн. Середній розмір виплати в цій групі — 12 021 грн.

Ще понад 487 тисяч людей мають пенсії від 15 001 до 20 000 грн. Виплати від 20 001 до 25 000 грн отримують понад 238 тисяч пенсіонерів.

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Пенсію від 25 001 до 30 000 грн мають понад 168 тисяч людей. Ще 29,5 тисячі пенсіонерів отримують понад 30 тисяч грн на місяць.

Саме значні виплати меншої частини пенсіонерів впливають на загальний середній показник. Тому середня пенсія у 7272 грн не означає, що саме таку суму отримує більшість українців.

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії

Розмір середньої пенсії суттєво відрізняється залежно від регіону.

Найвищий показник станом на 1 липня 2026 року зафіксували у Києві — 9901 грн.

Найнижчою середня пенсія була у Тернопільській області — 5656 грн. Таким чином, різниця між столицею та регіоном із найнижчим показником становить понад 4200 грн.

Вищими за середній показник по Україні також були пенсії у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях.

До регіонів із нижчим середнім розміром пенсій, крім Тернопільщини, належать Чернівецька та Закарпатська області.

Нагадаємо, за проєктом держбюджету-2027, щомісячна доплата на догляд для частини пенсіонерів віком від 80 років може зрости до приблизно 1 151 грн. Її зможуть отримувати люди, які живуть самі, отримують пенсію за віком і за станом здоров’я потребують постійної сторонньої допомоги. Для призначення виплати потрібен висновок ЛКК, після чого документи подають до Пенсійного фонду. Водночас 1 151 грн — це поки що розрахункова сума, яка залежить від затвердження показників держбюджету на 2027 рік.

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