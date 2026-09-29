Естонія викликала російського дипломата «на килим» після підпалу оборонної компанії в Таллінні

Прапор Естонії / © Associated Press

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Естонія офіційно звинуватила Росію в організації підпалу оборонної компанії Milrem Robotics у Таллінні та викликала тимчасового повіреного у справах РФ.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише The Guardian.

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За його словами, на підставі інформації, зібраної Службою внутрішньої безпеки Естонії, напад на Milrem Robotics був «актом саботажу, організованим спецслужбами Російської Федерації».

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«Подібні дії абсолютно безвідповідальні», — заявив Цахкна.

Він також повідомив, що причетних до підпалу вже затримали і вони більше не становлять загрози національній безпеці країни.

Цахкна назвав інцидент частиною ширшої російської кампанії в Європі, яка, за його словами, має на меті залякати європейські країни та послабити їхню підтримку України.

«Наша відповідь буде прямо протилежною. Ми посилимо як підтримку України, так і тиск на Росію з метою припинення її агресії», — заявив глава МЗС Естонії.

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У Кремлі все заперечують

Москва відкинула звинувачення Естонії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав їх «безпідставними» та заявив, що вони нібито не відповідають дійсності.

«Подібні заяви безпідставні, необдумані, абсолютно не відповідають дійсності та позбавлені будь-якого логічного обґрунтування», — сказав Пєсков.

Підпал заводу Milrem Robotics в Естонії

Нагадаємо, у ніч проти 15 серпня в Таллінні сталася пожежа в будівлі компанії Milrem Robotics, яка виробляє безпілотні наземні системи та постачає свою продукцію Україні.

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За підозрою в організації підпалу латвійські правоохоронці затримали трьох громадян Латвії. Після інциденту прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявляв, що слідство перевіряє версію про можливий саботаж і причетність Росії.

Водночас латвійська Служба державної безпеки тоді безпосередньо не заявляла, що за підпалом стоїть Москва. Підозрюваних затримали в межах провадження щодо можливої допомоги іноземній державі у діях проти іншої країни.

НАТО готує сценарії на випадок нападу Росії

Раніше повідомлялось, що НАТО розробляє конкретні плани на випадок можливого нападу Росії на країни Балтії. Йдеться про так звану «Концепцію сухопутних бойових дій НАТО», яка передбачає кілька етапів відповіді.

Перший крок — зупинити російські ракетні та дронові удари, зокрема через ураження систем, які забезпечують такі атаки. Серед потенційних цілей називається Калінінград, де розміщені російські ракетні комплекси та ППО.

Також уздовж кордонів із Росією та Білоруссю планують створити «автономну зону», де противника мають стримувати дрони й безпілотні наземні системи без постійної присутності військових НАТО.

На наступному етапі концепція передбачає удари по військовій інфраструктурі та логістиці всередині Росії — аеродромах, заводах, мостах і залізницях, щоб послабити постачання та зірвати подальші хвилі наступу.

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