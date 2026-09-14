Війна підбирається до кордонів ЄС: в Естонії зробили тривожну заяву після удару РФ біля Ягодина

Голова МЗС Естонії про загрозу РФ / © Associated Press

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Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія вже становить загрозу для всієї Європи.

Про це глава МЗС Естонії написав у соцмережі X.

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Цахкна розповів, що протягом трьох днів перебував в Україні, де повітряні тривоги тривали і вдень, і вночі. За його словами, він на власні очі бачив наслідки російських атак, жертвами яких українці стають під час повсякденних справ або навіть у власних оселях.

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Водночас після перетину українсько-польського кордону може виникнути відчуття, що війна залишилася позаду. Однак, як зазначив естонський міністр, 13 вересня Росія завдала удару поблизу Ягодина — неподалік кордону з Польщею.

Цахкна також нагадав про інші дії Росії, спрямовані проти європейських країн. Йдеться, зокрема, про акти саботажу, кібератаки, провокації, втручання та поширення дезінформації.

За словами глави МЗС Естонії, Україна щодня протистоїть цим загрозам. Він закликав партнерів надати Києву необхідну військову допомогу та невідкладно посилити українську протиповітряну оборону.

Окрім цього, Цахкна виступив за зміцнення можливостей України завдавати ударів углиб російської території. Він також закликав посилювати санкційний тиск та скорочувати доходи Росії, за рахунок яких вона фінансує свою військову машину.

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«Путін має зрозуміти: кожен акт агресії та терору лише збільшуватиме ціну цієї війни для Росії, а не зменшуватиме її», — заявив глава МЗС Естонії.

Цахкна наголосив, що підтримка України є не лише допомогою Києву, а й інвестицією у безпеку всієї Європи.

Раніше повідомлялося, що Кремль продовжує публічно заперечувати плани щодо будь-якої агресії проти країн НАТО, проте аналітики називають це елементом когнітивної війни.

Ми раніше інформували, що російський дрон атакував локомотив біля пункту пропуску «Ягодин» — лише за два кілометри від Польщі. Ще один безпілотник влучив по автозаправній станції менш ніж за кілометр від кордону.

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