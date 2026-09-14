З чого роблять лимонну кислоту / © www.freepik.com/free-photo

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Багато людей впевнені, що лимонну кислоту, яку продають у магазинах, отримують безпосередньо з лимонів. Однак це один із найпоширеніших міфів. Насправді сучасне промислове виробництво лимонної кислоти майже не пов’язане з цитрусовими. Сьогодні цей популярний харчовий інгредієнт найчастіше виробляють за допомогою спеціального процесу ферментації, використовуючи цукор або крохмалеву сировину. Саме тому лимонна кислота є доступною та широко використовується у харчовій промисловості.

З чого насправді роблять лимонну кислоту

Для виробництва лимонної кислоти використовують речовини, багаті на цукри. Це можуть бути продукти переробки кукурудзи, цукрових буряків, цукрової тростини або інша сировина, що містить вуглеводи.

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Потім до цієї сировини додають спеціальні мікроскопічні гриби, найчастіше Aspergillus niger. Під час ферментації вони перетворюють цукри на лимонну кислоту, яку згодом очищають, кристалізують і висушують. Саме таким способом сьогодні виробляють переважну більшість лимонної кислоти у світі.

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Чому її не роблять із лимонів

Лимони справді містять природну лимонну кислоту. Саме вона надає фруктам характерного кислого смаку. Але отримувати кислоту безпосередньо з цитрусових було б надто дорого й неефективно.

Ферментація цукристої сировини дозволяє виробляти великі обсяги продукту за значно нижчою собівартістю. Тому натуральні лимони використовують переважно як харчовий продукт, а не як джерело промислової лимонної кислоти.

Де використовується лимонна кислота

Лимонну кислоту додають до напоїв, солодощів, соусів, консервів та інших продуктів як регулятор кислотності. Вона допомагає покращувати смак і може впливати на збереження якості харчових продуктів.

Також цей порошок широко використовують у побуті. Лимонна кислота допомагає очищати чайники, пральні машини, сантехніку та видаляти вапняний наліт.

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Чи є лимонна кислота безпечною

Харчова лимонна кислота дозволена до використання в багатьох країнах світу та вважається безпечною при вживанні у звичайних кількостях. Вона природно присутня в багатьох фруктах і ягодах, хоча промисловий спосіб її виробництва відрізняється від природного походження цієї речовини.

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