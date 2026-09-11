Яке число продовжить ряд 18, 23, 33, 48, 68: перевірте свою кмітливість

Математична головоломка

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Числові головоломки — простий спосіб перевірити уважність і здатність помічати закономірності. На перший погляд, набір чисел може здаватися випадковим, однак достатньо знайти зв’язок між сусідніми значеннями — і відповідь стає очевидною.

Спробуйте розв’язати коротке завдання. Не поспішайте переходити до підказки — спочатку перевірте, чи зможете самостійно знайти приховане правило.

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Яке число має бути наступним

Перед вами числовий ряд:

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18, 23, 33, 48, 68, ?

Уважно подивіться на числа та спробуйте визначити, яке з них має стояти замість знака питання.

Головна підказка — варто звернути увагу не лише на самі числа, а й на різницю між сусідніми значеннями.

Як розв’язати головоломку

Щоб побачити закономірність, потрібно послідовно віднімати від кожного наступного числа попереднє.

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Починаємо з першої пари:

23 − 18 = 5

Тепер знаходимо різницю між наступними числами:

33 − 23 = 10

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Продовжуємо:

48 − 33 = 15

І ще раз:

68 − 48 = 20

Таким чином, отримуємо окремий числовий ряд:

5, 10, 15, 20

Саме тут і прихована закономірність. Кожна наступна різниця стає на 5 більшою за попередню.

Після 20 відповідно має йти:

20 + 5 = 25

Тепер можна визначити число, якого бракує в початковому ряду. До останнього відомого числа 68 потрібно додати знайдену різницю:

68 + 25 = 93

Отже, правильна відповідь — 93.

Повна послідовність має такий вигляд:

18, 23, 33, 48, 68, 93

Чому відповідь саме 93

Правило можна легко перевірити, продовживши послідовність ще на один крок. Якщо різниці щоразу збільшуються на 5, після 25 наступною буде 30.

Тоді:

93 + 30 = 123

Отримуємо:

18, 23, 33, 48, 68, 93, 123

Різниця між числами послідовно становить:

5, 10, 15, 20, 25, 30

Отже, закономірність зберігається. Хитрість головоломки полягає в тому, що правило потрібно шукати не безпосередньо в самих числах, а в тому, наскільки кожне наступне число більшим за попереднє.

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