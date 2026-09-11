- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 387
- Час на прочитання
- 2 хв
Яке число продовжить ряд 18, 23, 33, 48, 68: перевірте свою кмітливість
Не всі знайдуть відповідь: яке число має бути наступним у цьому ряду.
Числові головоломки — простий спосіб перевірити уважність і здатність помічати закономірності. На перший погляд, набір чисел може здаватися випадковим, однак достатньо знайти зв’язок між сусідніми значеннями — і відповідь стає очевидною.
Спробуйте розв’язати коротке завдання. Не поспішайте переходити до підказки — спочатку перевірте, чи зможете самостійно знайти приховане правило.
Яке число має бути наступним
Перед вами числовий ряд:
18, 23, 33, 48, 68, ?
Уважно подивіться на числа та спробуйте визначити, яке з них має стояти замість знака питання.
Головна підказка — варто звернути увагу не лише на самі числа, а й на різницю між сусідніми значеннями.
Як розв’язати головоломку
Щоб побачити закономірність, потрібно послідовно віднімати від кожного наступного числа попереднє.
Починаємо з першої пари:
23 − 18 = 5
Тепер знаходимо різницю між наступними числами:
33 − 23 = 10
Продовжуємо:
48 − 33 = 15
І ще раз:
68 − 48 = 20
Таким чином, отримуємо окремий числовий ряд:
5, 10, 15, 20
Саме тут і прихована закономірність. Кожна наступна різниця стає на 5 більшою за попередню.
Після 20 відповідно має йти:
20 + 5 = 25
Тепер можна визначити число, якого бракує в початковому ряду. До останнього відомого числа 68 потрібно додати знайдену різницю:
68 + 25 = 93
Отже, правильна відповідь — 93.
Повна послідовність має такий вигляд:
18, 23, 33, 48, 68, 93
Чому відповідь саме 93
Правило можна легко перевірити, продовживши послідовність ще на один крок. Якщо різниці щоразу збільшуються на 5, після 25 наступною буде 30.
Тоді:
93 + 30 = 123
Отримуємо:
18, 23, 33, 48, 68, 93, 123
Різниця між числами послідовно становить:
5, 10, 15, 20, 25, 30
Отже, закономірність зберігається. Хитрість головоломки полягає в тому, що правило потрібно шукати не безпосередньо в самих числах, а в тому, наскільки кожне наступне число більшим за попереднє.